Учредителю завода в Нижнем Тагиле предъявлено обвинение по делу о невыплате зарплат

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались на невыплату зарплат президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области учредителю ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий" 34-летнему Денису Кокорину предъявлено окончательное обвинение по ст. 145.1 УК РФ ("Частичная и невыплата свыше трех месяцев заработной платы и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения") и ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам")", - сообщили в СК.

Дело о невыплате зарплат

В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий возникла задолженность по зарплате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около пяти млн рублей.

Кроме того, следователи в ходе проверки выявили факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались, что им отказываются платить зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится глава государства. Выплаты начались после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку.

СК ранее начал служебную проверку по факту волокиты при расследовании этого уголовного дела. На время проверки был отстранен от исполнения обязанностей руководитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным на пятницу, 173 сотрудникам завода выплачено порядка 11,9 млн рублей.