Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: число жертв наводнений и оползней в Непале увеличилось до 58

Происшествия
13 августа, 20:40 UTC+3 ТАСС

В результате стихии затопленными оказались около 36 тыс. домов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 августа. Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале, к которым привели продолжающиеся на протяжении последних двух дней в стране сильные ливни, возросло до 58 человек. Об этом в воскресенье сообщила газета The Kathmandu Post.

Смотрите также

СМИ: иностранных туристов эвакуируют из нацпарка в Непале на слонах из-за наводнения

Более 30 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

Ранее сообщалось о 49 жертвах.

По данным издания, в результате удара стихии 32 человека получили ранения, еще 23 числятся пропавшими без вести. Затопленными оказались около 36 тыс. домов.

По данным Международного комитета Красного Креста, стихией были затронуты около 100 тыс. жителей Непала. На юге страны свои дома вынуждены были покинуть около 5 тыс. человек, для них организованы временные убежища в школах и административных зданиях. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, помогают людям, заблокированным на крышах домов и на возвышенностях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Непал
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом
2
Синоптики прогнозируют в понедельник непогоду в Москве и ливни на юге России
3
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
4
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
5
Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в первом туре чемпионата Англии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама