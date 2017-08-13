СМИ: число жертв наводнений и оползней в Непале увеличилось до 58

ТАСС, 13 августа. Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале, к которым привели продолжающиеся на протяжении последних двух дней в стране сильные ливни, возросло до 58 человек. Об этом в воскресенье сообщила газета The Kathmandu Post.

Ранее сообщалось о 49 жертвах.

По данным издания, в результате удара стихии 32 человека получили ранения, еще 23 числятся пропавшими без вести. Затопленными оказались около 36 тыс. домов.

По данным Международного комитета Красного Креста, стихией были затронуты около 100 тыс. жителей Непала. На юге страны свои дома вынуждены были покинуть около 5 тыс. человек, для них организованы временные убежища в школах и административных зданиях. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, помогают людям, заблокированным на крышах домов и на возвышенностях.