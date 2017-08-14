В Башкирии нашлась группа из 15 не выходивших на связь туристов

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Группа из 15 туристов из Челябинской области, которая несколько суток не выходила на связь во время поездки в Башкирию, связалась с родственниками. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления МЧС по республике.

"Туристы нашлись, они вышли на связь с родственниками. Сейчас группа направляется в сторону Челябинской области через населенный пункт Ассы", - сказали в пресс-службе.

"У них просто отсутствовала возможность связаться с родными, как мы и предполагали. Они не заблудились. Наши спасатели, которые отправились на место, тоже не могли ничего докладывать, так как в этой местности не ловит сотовая связь", - уточнил представитель МЧС по Башкирии. "Сейчас вся группа передвигается по трассе, едут домой", - сказал ТАСС представитель МВД по Башкирии.

12 августа 15 жителей города Сатки Челябинской области выехали на автомобилях на водопад Атыш и в назначенное время не вышли на связь с родственниками, сказали ранее в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии. При этом сообщение об инциденте поступило лишь во вторник в 04:41 по местному времени (02:41 мск), уточнили в МЧС. В составе группы, по данным ведомства, был один ребенок.

Водопад находится в 170 км от города Белорецка, там "тайга, непролазные чащи", рассказали ранее в пресс-службе МВД по Башкирии. В поисково-спасательных работах было задействовано 18 человек, в распоряжении которых было 18 единиц техники.