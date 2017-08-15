Самолет МЧС России приступил к тушению лесного пожара в Армении

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России во вторник приступил к тушению лесного пожара на территории государственного заповедника "Хосровский лес" в Араратской области Армении. Об этом сообщило МЧС республики.

Решение приступить к ликвидации пожара приняли в понедельник российские и армянские специалисты после исследования территории, охваченной огнем.

Специально оборудованный Ил-76 был направлен МЧС России в понедельник в ответ на просьбу армянских коллег помочь в устранении пожара в заповеднике.

Как отметили в МЧС РФ, экипаж самолета подготовлен к работе в сложных условиях и имеет большой опыт тушения природных пожаров, неоднократно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории России и за рубежом.

Возгорание возникло 12 августа, вследствие жаркой погоды и ветра огонь быстро распространился, им охвачены сотни гектаров.