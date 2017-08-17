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Барду Новикову предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении денег пайщиков

Происшествия
17 августа, 14:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, августа. /ТАСС

Сам музыкант считает, что обвинение в мошенничестве в особо крупном размере "никоим образом не основано на законе"

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Александр Новиков

Александр Новиков

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Окончательное обвинение по делу о хищении средств пайщиков жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" предъявлено барду Александру Новикову. Как сообщили в четверг пресс-службе областного управления СК РФ, обвинение предъявлено по статье УК РФ "Мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Ущерб от действий преступной группы из трех человек, по версии следствия, превысил 50 млн рублей. Ранее следствие полагало, что ущерб от действий барда Новикова составил порядка 36 млн рублей.

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"Сегодня вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области местному жителю 1953 года рождения (Новикову - прим. ТАСС) предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

Сам Новиков считает, что предъявленное ему обвинение "никоим образом не основано на законе". "С самого начала следствие всячески препятствует завершению строительства. Отказывается выдавать техническую и проектную документацию, без которой ведение строительства невозможно. Застройщику пришлось это делать заново", - отметил бард в официальном комментарии, добавив, что следствие также отказывается выдать изъятые в офисе договоры между кооперативом и застройщиком, без которых оформление прав собственности пайщиков на квартиры невозможно.

При этом ранее стало известно, что застройщик намерен начать передачу квартир пайщикам уже с сентября 2017 года.

Дело о мошенничестве

По данным на среду, 16 августа, обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору" уже было предъявлено местной жительнице 1972 года рождения и местному жителю 1968 года рождения, которые, по версии следствия, в составе группы похитили у пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" более 50 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые перечислили часть средств пайщиков с расчетных счетов ПЖСК "Бухта Квинс" на счета других юридических лиц, после чего деньги были обналичены.

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