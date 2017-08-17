Суд приговорил к 2,5 года директора типографии в Москве по делу о гибели людей при пожаре

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бутырский районный суд Москвы в четверг приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина, признав его виновным по делу о гибели 17 женщин при пожаре, передает корреспондент ТАСС.
"Признать виновным Москвина по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), назначить ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - огласила приговор судья.
Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Киргизии. Москвин признал вину и полностью выплатил компенсации родственникам 16 погибших.