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В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на Садовой-Спасской улице

Происшествия
18 августа, 20:16 UTC+3 МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Площадь пожара составляла до 80 квадратных метров

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© Наталья Дмитрак/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожар в жилом доме на Садовой-Спасской улице в центре Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар удалось ликвидировать в 20:04 мск", - сказал собеседник агентства.

В пятницу вечером, по данным столичного главка МЧС, в жилом доме номер 19, строение 1, на Садовой-Спасской улице, загорелись мансарда и кровля здания. Площадь пожара составляла до 80 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве в 16:58 мск, а первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 17:05 мск. Позже стало известно, что загорелся утеплитель на чердаке здания.

Из огня были спасены четыре человека, их осмотрели врачи. На месте пожара работала лаборатория по замеру вредных веществ воздухе, предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена.

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