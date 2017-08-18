СК не видит оснований для изменения меры пресечения экс-директору "Гоголь-центра"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ рассмотрел письмо деятелей культуры и искусства в защиту бывшего директора "Гоголь-центра", поступившее в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), однако не нашел оснований для изменения меры пресечения арестованному Алексею Малобродскому. Ответ СК на обращение главы СПЧ Михаила Федотова опубликован в пятницу на сайте совета.
Малобродский, возглавлявший "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах, был арестован 21 июня Пресненским судом Москвы по делу о хищении госсредств.
"В настоящее время оснований для изменения Малобродскому меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, не имеется, в том числе с учетом наличия у него двойного гражданства. Решение об избрании меры пресечения признано законным и обоснованным судом апелляционной инстанции", - говорится в письме заместителя председателя СК.
Ранее писатель Виктор Ерофеев и другие деятели культуры и искусства обратились к СК с просьбой изменить экс- директору "Гоголь-центра" меру пресечения. Авторы письма заявляли, что готовы поручиться, что Малобродский в течение срока следствия и судебного разбирательства "будет являться по вызову следователя и в суд, иным способом не будет препятствовать производству по уголовному делу".
По версии следствия лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", созданной для реализации проекта Кирилла Серебренникова и финансируемой из федерального бюджета, с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева оформили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.