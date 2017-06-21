Суд арестовал экс-директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и избрать в отношении обвиняемого Малобродского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - огласила решение судья Татьяна Васюченко.

Дело "Седьмой студии"

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег - 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 гг.

Данные следствия

Следствие полагает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля, который поставлен не был, в результате чего было похищено более 2 млн рублей.

Малобродский свою вину не признал. Следователь в суде отметил, что его вина подтверждается показаниями свидетелей, в том числе гендиректора "Гоголь-центра". "Также Малобродский имеет двойное гражданство (России и Израиля), в связи с чем считаю необходимым заключение его под стражу, так как он может скрыться от следствия и суда", - отметил следователь.

Адвокат Юлия Лахова в суде заявила, что спектакль, о котором идет речь в постановлении, а именно "Сон в летнюю ночь", проводился и расходы на него проводились. "Но спектакль шел и имел ошеломительный успех, что подтверждается публикациями в СМИ", - сказала адвокат. Прокурор в свою очередь отметил, что публикации в прессе не подтверждают показ спектакля, попросив предоставить видео с показа.

Сам обвиняемый заявил, что спектакль выдели множество зрителей. "Также в спектакле было задействовано множество декораций и различных конструкций. Я уверен, что их еще можно найти и потрогать. Я никогда не участвовал ни в каком сговоре и ничего не похищал", - отметил экс-директор "Гоголь-центра".