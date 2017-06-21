Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал экс-директора "Гоголь-центра"

Происшествия
21 июня, 15:09 дата обновления: 21 июня, 15:31 UTC+3

Алексей Малобродский арестован на два месяца по делу о хищении госсредств

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Малобродский

Алексей Малобродский

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и избрать в отношении обвиняемого Малобродского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - огласила решение судья Татьяна Васюченко.

Дело "Седьмой студии"

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Смотрите также
Театр "Гоголь-центр"

"Гоголь-центр". Досье

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег - 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 гг.

Данные следствия

Следствие полагает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля, который поставлен не был, в результате чего было похищено более 2 млн рублей.

Малобродский свою вину не признал. Следователь в суде отметил, что его вина подтверждается показаниями свидетелей, в том числе гендиректора "Гоголь-центра". "Также Малобродский имеет двойное гражданство (России и Израиля), в связи с чем считаю необходимым заключение его под стражу, так как он может скрыться от следствия и суда", - отметил следователь.

Адвокат Юлия Лахова в суде заявила, что спектакль, о котором идет речь в постановлении, а именно "Сон в летнюю ночь", проводился и расходы на него проводились. "Но спектакль шел и имел ошеломительный успех, что подтверждается публикациями в СМИ", - сказала адвокат. Прокурор в свою очередь отметил, что публикации в прессе не подтверждают показ спектакля, попросив предоставить видео с показа.

Сам обвиняемый заявил, что спектакль выдели множество зрителей. "Также в спектакле было задействовано множество декораций и различных конструкций. Я уверен, что их еще можно найти и потрогать. Я никогда не участвовал ни в каком сговоре и ничего не похищал", - отметил экс-директор "Гоголь-центра".

Смотрите также

Следствие предъявило обвинение экс-гендиректору "Седьмой студии"

Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину

Путин: окончательные выводы о нарушениях по делу "Гоголь-центра" сделает суд

Песков: в обысках в "Гоголь-центре" нет политики

Минкульт был в курсе расследования о хищениях выделенных "Седьмой студии" средств

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "Седьмой студии"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
4
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
5
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
6
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
7
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
Темы дня
Загрузка...
Реклама