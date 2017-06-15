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Путин: окончательные выводы о нарушениях по делу "Гоголь-центра" сделает суд

Культура
15 июня, 16:56 дата обновления: 15 июня, 17:50 UTC+3

Президент подчеркнул, что нет никаких ограничений, связанных с творческой деятельностью Кирилла Серебренникова

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Никаких ограничений творчества режиссера Кирилла Серебренникова не было, окончательные выводы о финансовых нарушениях в рамках дела "Гоголь- центра" может сделать только суд. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам "Прямой линии".

"Никаких ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет. Ему просто давали государственные деньги, но если кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Все, больше здесь ничего нет. Но окончательно делать выводы о том, виноват кто-то или нет, может только суд после завершения предварительного расследования", - заявил он. Путин добавил, что лично не знаком с Серебренниковым, "во всяком случае, лично не общался".

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Глава государства также прокомментировал ситуацию с письмом в защиту Серебренникова от деятелей культуры, которое передал ему в конце мая руководитель Театра наций Евгений Миронов на церемонии вручения госнаград в Кремле. Тогда, как сообщала газета "Коммерсантъ", в беседе с Мироновым Путин прокомментировал прошедшие в театре обыски коротко - "дураки".

"Я уж сам не помню, что я говорил, когда мне передавали это письмо, я его действительно прочитал, но не помню, в каком контексте и какие там "дураки". Хотя могу сейчас представить и воспроизведу, если не ошибусь. Речь, видимо, шла о том, что обыски и изъятие документов там проводились при силовой поддержке, и ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо", - пояснил Путин.

Он признал, что такая силовая поддержка применяется правоохранительными органами "сплошь и рядом, даже там, где этого совершенно не нужно делать". "Это делается даже при проведении следственных действий в самих своих силовых структурах, что тоже ни к чему: там офицеры, они будут подчиняться любому приказу, поэтому это бессмысленно. И здесь (в ситуации с обысками в "Гоголь-центре") тоже было бессмысленно", - добавил президент.

23 мая в рамках уголовного дела о хищении в "Гоголь-центре" у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова и в ряде регионов РФ были проведены обыски. Серебренников был допрошен в СК в качестве свидетеля.

История дела

По данным Следственного комитета РФ, неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 гг. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. В качестве обвиняемой по делу проходит бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева, следствие обвиняет ее в причастности к хищению 1,2 млн рублей. Второму фигуранту дела - бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину - вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Интин по решению суда отправлен под домашний арест.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

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Ситуация вокруг "Седьмой студии" "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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Путин, Владимир Владимирович Серебренников, Кирилл Семенович
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