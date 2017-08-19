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В США отца и дочь сняли с рейса за жалобы на шестичасовую задержку

Происшествия
19 августа, 5:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, августа. /ТАСС

Представитель авиакомпании рассказал, что отец с дочерью вели себя неуважительно и даже позволяли себе нецензурные выражения

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НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Frontier Airlines сняла с рейса отца с дочерью за неуважительное отношение к членам экипажа. Как сообщил в пятницу телеканал Fox News, Эрик и Уитни Миллер обвинили воздушного перевозчика в том, что их выпроводили из самолета за то, что они вслух выразили претензии в связи с шестичасовой задержкой вылета.

Инцидент произошел в минувшую среду через 15 минут после начала посадки на рейс из города Орландо (штат Флорида) в Сент-Луис (штат Миссури). "Это самая омерзительная история, в которую я попадал за 70 лет пассажирских полетов. Поверить невозможно в то, что произошло. Мы беседовали [с дочерью], нам начали угрожать, а потом нам пришлось покинуть борт после того, как мы провели шесть часов в аэропорту, ожидая отправки рейса", - возмутился Миллер.

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Один из пассажиров снял сцену на камеру смартфона и выложил видео в сеть. На видео слышно, как стюарды предлагают отцу с дочерью покинуть самолет и намекают на вызов полиции в случае отказа. Миллер на повышенных тонах спрашивает, что он с дочерью сделал не так и почему их снимают с рейса. Беседа Миллеров по поводу задержки вылета не была снята камерой.

Официальный представитель Frontier Airlines Ричард Оливер аргументировал действия экипажа тем, что отец с дочерью вели себя неуважительно и даже позволяли себе нецензурные выражения. "Поведение и комментарии этих клиентов перед отправлением рейса были непозволительными. Как результат, их попросили покинуть самолет", - отметил он.

В этом году в США произошла серия скандальных случаев в связи с самоуправством и даже рукоприкладством со стороны сотрудников авиакомпаний. Например, United Airlines была вынуждена выплатить не менее $1 млн потерпевшему, которого 9 апреля сняли с самолета, вылетавшего из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На видео, снятом другим пассажиром, было видно, что сотрудники службы безопасности тащат по салону мужчину, на лице у которого кровь. Позже выяснилось, что пострадавший - врач, гражданин США Дэвид Дао, он получил сотрясение мозга, ему сломали нос и выбили два зуба.

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