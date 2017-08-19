Полиция помогает восстановить утраченные документы пострадавшим от селя в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа./ТАСС/. Крымская полиция помогает восстановить документы жителям, пострадавшим от схода селевого потока на трассу в районе Судака, сообщает в субботу пресс-служба МВД по региону.

"В настоящее время сотрудниками подразделений по вопросам миграции принимаются меры для срочного восстановления документов, пришедших в негодность или утраченных в результате непогоды. Также полицейские проводят мероприятия по поиску возможных пострадавших", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД республики ТАСС уточнили, что в настоящее время за помощью в восстановлении утраченных документов обратилось два человека.

"Пока обратилось два человека - они жители Владимирской области. Полицейские в готовности оказать помощь в любое время", - сообщила собеседница агентства.

Помощь пришла вовремя

По словам начальника регионального главка МЧС Сергея Шахова, только благодаря быстрому реагированию и тесному взаимодействию всех экстренных служб удалось ликвидировать ЧП в кратчайшие сроки.

"Все службы территориальной подсистемы РСЧС города Судака и Кировского района работали в круглосуточном режиме, оказывали максимальную помощь в эвакуации людей и устранения последствий непогоды", - приводит слова Шахова пресс-служба крымского ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, в Кировском районе и городском округе Судак спасатели оказывают в настоящее время адресную помощь населению в ликвидации последствий непогоды - уборке мусора, земли, камней и откачке воды из подвальных помещений частных жилых домов, расположенных в низинных участках.

Водоснабжение и работа канализационных коллекторов осуществляется в штатном режиме. Работа других объектов жизнеобеспечения, по информации крымских спасателей, не нарушена. Работает межведомственная комиссия по оценке причиненного стихией ущерба. Всего в ликвидации последствий непогоды принимает участие 117 человек и 19 единиц специализированной техники.

Сель и подтопления

По данным администрации Судака, из-за сильных ливней и схода селя в ночь на субботу с дороги было смыто несколько автомобилей. Образовался затор, в котором оказалось 50 машин, дорожная пробка растянулась более чем на 10 км. Транспорт, стоящий в заторе, был частично затоплен сходящим грязевым потоком (15 машин вышли из строя в результате гидроудара).

По состоянию на утро субботы, движение по трассе Судак - Грушевка, на которую сошел поток, восстановлено. Попавшие под грязевой поток автомобили эвакуируются на площадку ГИБДД в Судаке.

На 18-19 августа в Крыму объявили штормовое предупреждение из-а сильных дождей, ветра до 25 м/с, гроз и града.