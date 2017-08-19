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В Крыму полностью восстановили энергоснабжение

Происшествия
19 августа, 10:58 дата обновления: 19 августа, 11:15 UTC+3

В МЧС также сообщили, что подтопленных домов в регионе нет

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Аварийно-ремонтные бригады восстановили энергоснабжение в Крыму в полном объеме после проливного дождя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

"Энергоснабжение после проливного дождя восстановлено в полном объеме по штатной схеме", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что подтопленных домов также нет.

Специалисты МЧС России в составе оперативных групп осуществляют мониторинг мест, для предотвращения повторных случаев подтопления. Отслеживается уровень воды на различных участках. Местные власти устанавливают ущерб, нанесенный стихией.

В пресс-службе администрации Судака сообщили, что движение по трассе Судак - Грушевка, на которую накануне сошел мощный селевой поток, восстановлено. "Проезд обеспечен в обоих направлениях. Также организована работа по доставке застрявших машин вблизи этой автодороги в Судак, на площадку ГИБДД", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, из-за сильных ливней и схода селя в ночь на субботу с дороги было смыто несколько автомобилей. Образовался затор, в котором оказалось 50 машин, дорожная пробка растянулась более чем на 10 км. Транспорт, стоящий в заторе, был частично затоплен сходящим грязевым потоком (15 машин вышли из строя в результате гидроудара).

Ранее сообщалось, что из-за прошедших сильных ливней произошло подтопление около более 200 частных подворий в селе Яркое Поле Кировского района и села Дачное Судакского региона. МЧС республики заявило о полной ликвидации последствий ливня в этих районах.

На 18-19 августа 2017 года в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом. На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.

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