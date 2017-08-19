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В Крыму ликвидированы последствия подтоплений после ливня

Происшествия
19 августа, 10:11 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, августа. /ТАСС

В МЧС сообщили, что обстановка в регионе после выпадания обильных осадков и сложных метеоусловий стабилизировалась

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Ликвидация последствий подтоплений из-за сильных ливней в Крыму завершена, сообщает в субботу Главное управление МЧС по региону.

"Силами подразделений Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с экстренными службами городов и районов республики ликвидированы последствия непогоды. Работы по откачке воды из жилых частных домов и придомовых территорий завершены в полном объеме", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что "на данный момент обстановка на территории Республики Крым в результате выпавших обильных осадков и сложных метеоусловий стабилизировалась".

"В настоящее время ведутся работы по откачке воды на локальных участках населенных пунктов городского округа Судак и села Яркое Поле Кировского района в низинных районах, где было сильное скопление воды", - приводятся в сообщении слова начальника крымского главка МЧС Сергея Шахова.

Специалисты МЧС России в составе оперативных групп осуществляют мониторинг мест, для предотвращения повторных случаев подтопления. Отслеживается уровень воды на различных участках. Местные власти устанавливают ущерб, нанесенный стихией.

Ранее сообщалось, что из-за прошедших сильных ливней произошло подтопление около более 200 частных подворий в селе Яркое Поле Кировского района и села Дачное Судакского региона. На 18-19 августа 2017 года в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом. На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.

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