Шесть населенных пунктов в Крыму остаются без электроэнергии из-за непогоды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Шесть населенных пунктов в Крыму, три из них частично, остаются без электроэнергии вследствие неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует в субботу Главное управление МЧС по региону.
"Шесть населенных пунктов остаются отключенными от электроэнергии, три из них частично. Ведутся работы по устранению неполадок", - отмечают в ведомстве.
Ранее в пятницу сообщалось, что по состоянию на 24:00 мск в результате непогоды в Крыму остались без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте (8980 человек). Социально значимых объектов среди них нет.
На 18 и 19 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом.