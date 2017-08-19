Один из семи пострадавших при нападении в Сургуте находится в крайне тяжелом состоянии

ТАСС, 19 августа. Один из семи пострадавших при нападении мужчины с ножом в Сургуте находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в субботу ТАСС в департаменте общественных связей губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

"Один из семи пострадавших в крайне тяжелом состоянии, трое в тяжелом, трое в состоянии средней тяжести", - уточнили в департаменте.

Ранее мэр Сургута Вадим Шувалов заявил, что в городе достаточно медикаментов и донорской крови для оказания медпомощи пострадавшим.

В субботу мужчина напал с ножом на прохожих в Сургуте, ранения различной степени тяжести получили семь человек, все они были госпитализированы. Нападавший был ликвидирован, следователи уже установили его личность. В ближайшее время будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.