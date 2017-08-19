Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте

Вася Аллибабаевич/YouTube

В интернете опубликовано видео с места происшествия в Сургуте, где в субботу неизвестный человек ранил ножом нескольких прохожих. Ранее сообщалось, что четверо из пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии. У троих, по предварительным данным, состояние средней степени тяжести.

Нападавший был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.