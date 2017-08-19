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Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте

Происшествия
19 августа, 13:01 UTC+3

Четверо из пострадавших в результате происшествия находятся в тяжелом состоянии

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Материал из 1 страницы

Вася Аллибабаевич/YouTube

В интернете опубликовано видео с места происшествия в Сургуте, где в субботу неизвестный человек ранил ножом нескольких прохожих.  Ранее сообщалось, что четверо из пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии. У троих, по предварительным данным, состояние средней степени тяжести.

Нападавший был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

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