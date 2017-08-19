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Мэр Сургута призвал жителей к спокойствию после нападения в центре города

Происшествия
19 августа, 14:08 UTC+3 ТАСС

Вадим Шувалов сообщил, что ситуация находится под контролем полиции, и призвал жителей Сургута не делать "скоропалительных выводов"

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ТАСС, 19 августа. Ситуация в Сургуте, где в субботу мужчина ранил ножом семь человек, находится под контролем полиции. Об этом сообщил мэр города Вадим Шувалов в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Неизвестный, вооруженный холодным оружием, совершил нападение на горожан. Ранены семь человек, им оказывается медицинская помощь, бандит обезврежен, полиция держит ситуацию на контроле. Призываю вас [жители Сургута] сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов", - отметил в своем видеообращении Шувалов.

По данным СК, утром в субботу вооруженный ножом мужчина совершил в центральной части города нападение на прохожих. Ножевые ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

Следователи уже установили его личность, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, на молодого человека запрошены характеризующие материалы, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.

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