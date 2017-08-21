В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Хабаровске задержали подозреваемого в причинении смертельной травмы бывшему чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу Андрею Драчеву. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, знакомый с обстоятельствами задержания.

"Участник конфликта с Андреем Драчевым, после которого спортсмен погиб, задержан поздним вечером в воскресенье, проводятся следственные действия. Сегодня будет принято решение о мере пресечения для задержанного", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением задержания подозреваемого агентство на данный момент не располагает.

Сотрудник правоохранительных органов добавил, что задержанный имеет отношение к спорту - он боец ММА (смешанные единоборства). 20 августа утром в центре Хабаровска во время драки на улице подозреваемый нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался. Предположительная причина смерти - черепно-мозговая травма.

Региональное управление СК РФ 20 августа возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По свидетельству очевидцев, конфликт между подозреваемым и потерпевшим возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней боец ММА ударом ноги с разворота сбил культуриста на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.

В 2011 году Драчев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг.