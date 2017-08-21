Суд по делу Хорошавина в Южно-Сахалинске вновь перенесли из-за болезней обвиняемых

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Судебный процесс по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взяток, перенесен в очередной раз из-за болезней подсудимых. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Сегодня из-за высокого давления у Хорошавина и его бывшего помощника Андрея Икрамова были вызваны бригады скорой помощи. По решению медиков подсудимые сегодня участвовать в заседании не могут. Заседание суда перенесено на 22 августа", - сказала собеседница агентства.

С 20 июля из-за плохого самочувствия обвиняемых суды неоднократно переносились. В начале августа в суд дважды вызвали скорую помощь. У экс-губернатора Сахалинской области медики диагностировали повышенное давление, у его помощника Икрамова - гипертонический криз. 14 августа суд был отложен по болезни адвоката экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Борисова Ольги Дружининой.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей. На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем" УК РФ.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.