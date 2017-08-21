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В Ростов-на-Дону на тушение пожара вылетел Ил-76 из Подмосковья

Происшествия
21 августа, 17:54 UTC+3 МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Самолет оборудован выливными авиационными приборами, он способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, сообщили в МЧС

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ил-76 МЧС РФ вылетел из Подмосковья в Ростов-на-Дону для тушения крупного пожара в центре города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет Ил-76, оборудованный выливными авиационными приборами", - сообщили в министерстве.

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Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 м и шириной 60 м общей площадью около 50 тыс. кв. метров. Ил-76 считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире.

Ранее в Ростов-на-Дону прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России, в ближайшее время он приступит к тушению частных жилых домов.

Кроме того, группировка вертолетов, которые будут принимать участие в тушении, в ближайшее время увеличится до семи. В результате пожара, по предварительным данным пострадали 22 человека. По последним данным, пожар охватил около 30 жилых домов на общей площади более 10 тыс. кв. м. Из зоны пожара эвакуировано более 500 человек.

Всего в тушении задействованы более 200 человек и 50 единиц техники. МЧС продолжает наращивать группировку сил и средств. Как сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь мэра Мария Давыдова, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

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