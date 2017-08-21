При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали 25 человек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Медицинская помощь потребовалась 25 пострадавшим в результате пожара в Ростове-на-Дону, трое из них госпитализированы.

Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 25 человек. Трое из них получили ожоги и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 22 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла до 10 тыс. кв. м, в настоящее время огнем охвачены уже 30 домов. В результате ЧП эвакуированы 560 человек. В городе введен режим ЧС.