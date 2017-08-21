Пять человек, в том числе сотрудник МЧС, госпитализированы в результате пожара в Ростове

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ТАСС, 21 августа. Пять человек, в том числе сотрудник МЧС, госпитализированы в результате пожара, произошедшего днем в понедельник в центре Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в городской больнице скорой медицинской помощи.
"Пять человек [госпитализированы]. [В том числе] сотрудник МЧС…" - сказала представитель больницы.
По последним данным, в центре Ростова-на-Дону горят 25 частных домов на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. О жертвах сообщений не поступало. Медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим.
Возгорание тушат при помощи вертолетов МЧС, Росгвардии и Минобороны, группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Спасатели эвакуировали более 650 человек из ближайших домов, в том числе из многоэтажных.
Для местных жителей развернуто шесть пунктов временного размещения вместимостью 720 человек. В них предусмотрено все самое необходимое, включая горячее питание и предметы первой необходимости.
Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.