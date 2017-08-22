Защита просит изменить меру пресечения Белых на более мягкую из-за катаракты и диабета

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Медики диагностировали катаракту у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.
"У Никиты Белых вчера была диагностирована катаракта по причине диабета, его состояние ухудшается", - отметил защитник.
В связи с этим Грохотов попросил суд изменить его подзащитному меру пресечения на более мягкую. "Также защита просит вернуть дело прокурору и исключить ряд доказательств в связи с допущенными при расследовании нарушениями уголовно-процессуального законодательства", - добавил он. В свою очередь прокуратура попросила продлить срок ареста экс-губернатору на шесть месяцев.
Никита Белых обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Свою вину он не признает.