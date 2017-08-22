СК: вина Серебренникова в мошенничестве подтверждается показаниями свидетелей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вина режиссера Кирилла Серебренникова в организации мошенничества подтверждается показаниями свидетелей и финансовой документацией. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами", - сказала она.

В 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". На его реализацию и финансирование в 2011-2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренниковым была создана некоммерческая организация "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Е. Воронову, Нину Масляеву и других.

"Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости", - сказала Петренко. Затем они представляли данные планы в Министерство культуры России для обоснования суммы бюджетного финансирования. "В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия", - пояснила представитель СК.

Кроме того, считает следствие, "Серебренников поручал перечисленным лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". "Под видом оплаты данных договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками", - сообщила Петренко. Всего, полагает следствие, таким образом было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). 23 августа Басманный суд Москвы изберет в отношении режиссера меру пресечения - арест или домашний арест.