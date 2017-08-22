Деятели культуры считают недоразумением обвинения в адрес Серебренникова

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Деятели культуры, коллеги режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного в Санкт-Петербурге, считают выдвинутые против него обвинения недоразумением и надеются, что ситуация разрешится в пользу руководителя "Гоголь-центра".

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа"

Актриса Юлия Пересильд убеждена в том, что задержание Кирилла Серебренникова - недоразумение, и надеется на скорое разрешение ситуации.

"Мне не хочется верить, что все это закончится в каком-то отрицательном режиме, будем думать, что это ошибка. Потому что я Кирилла много лет уже знаю, знаю, что он за человек, и знаю, что творчество для него - это главное, у него нет каких-то заводов, фирм. Мне кажется, что это недоразумение. Я очень надеюсь, что оно будет решено", - отметила актриса.

Все в театр

По словам режиссера Иосифа Райхельгауза, "любого руководителя любого московского театра можно уличить в финансовых ошибках". Он пояснил, что дело не в возможных хищениях, а в требованиях по оформлению закупок, на которые приходится тратить месяцы.

"Я знаю Кирилла Семеновича много лет, знаю, что он в театр все несет, - продолжил режиссер в беседе ТАСС. - Он снимает фильмы, несет свою мебель, свой реквизит, потом этими фильмами он представляет страну на крупных международных фестивалях и часто выигрывает, часто прославляет страну". "Вполне возможно, его дирекция, администрация, кто-то где-то что-то неверно потратил", - добавил он.

Юлия Пересильд и Иосиф Райхельгауз были в числе 200 артистов, режиссеров и других деятелей культуры и искусства, подписавших письмо в поддержку Кирилла Серебренникова, которое в мае было передано президенту РФ Владимиру Путину.

Пророчество Любимова

Актер Вениамин Смехов верит в то, что история с Серебренниковым закончится в пользу режиссера.

"Я был очень близким свидетелем того, как годами издевались над режиссером Ю. П. Любимовым, чей 100-летний юбилей широко отмечается в нашей стране осенью этого года, - сказал Смехов ТАСС. - За несколько лет до смерти Юрий Петрович говорил мне о том, как он высоко ценит талант Кирилла Серебренникова, которому, как он боялся, по печальной русской традиции, скорее всего предстоят испытания. Несмотря на все сложности жизни, я не научился верить в окончательную победу зла. И в мои 77 лет не хотел бы переучиваться".

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин во вторник написал личное поручительство за Кирилла Серебренникова, направив его в Следственный комитет РФ и Басманный суд.