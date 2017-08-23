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Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова

Происшествия
23 августа, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

О готовности поручиться за режиссера также сообщили Федор Бондарчук, Константин Райкин, Евгений Миронов, Ксения Раппопорт, Людмила Улицкая, Данила Козловский, Филипп Киркоров и Максим Виторган

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У здания Басманного суда в Москве

У здания Басманного суда в Москве

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вдова писателя Александра Солженицына Наталья Дмитриевна Солженицына, режиссеры и актеры Федор Бондарчук, Константин Райкин, Евгений Миронов поручились за Кирилла Серебренникова. Об этом объявлено в Басманном суде Москве, где в среду решается вопрос об избрании режиссеру меры пресечения в виде домашнего ареста.

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"Поручителями за Серебренникова готовы выступить Наталья Солженицына, Федор Бондарчук, Константин Райкин, Евгений Миронов, Ксения Раппопорт, Людмила Улицкая, Данила Козловский, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Константин Хабенский и другие деятели культуры", - сказали в суде.

Собчак заметила, что рассматривает дело в отношении режиссера как "совершенно несправедливое". "Я знаю Кирилла как честного, порядочного человека, очень талантливого, я считаю его другом", - сказала она.

По мнению актера Юрия Колокольникова ("В августе 44", "Кошечка", "Статский советник"), вся история "похожа на "теорию заговора". "Это абсурд. Я ручаюсь за него", - заметил Колокольников в беседе ТАСС.

Режиссер Юрий Быков полагает, что "уже понятно, что его никто не отпустит домой". "Самое оптимальное в данной ситуации для Серебренникова, если ему определят меру пресечения "домашний арест". Это лучше, чем сидеть в "Матросской тишине", - сказал он.

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Журналист Леонид Парфенов напомнил, что "Серебренников ходил исправно на допросы". "Нам говорят, что Серебренников украл 68 млн, которые были выделены на "Платформу". Но мы же видели результат деятельности этого проекта, спектакли шли. История Кирилла Серебренникова - это феномен, новый опыт, с которым мы идем дальше", - добавил он в беседе ТАСС.

О готовности поручиться за режиссера также сообщили актриса Виктория Исакова и журналист Катерина Гордеева.

Ранее ТАСС сообщил, что председатель Союза театральных деятелей РФ Александра Калягин написал личное поручительство за Кирилла Серебренникова, направив его в Следственный комитет РФ и Басманный суд. "Данные о личности Кирилла Семеновича и мой личное знакомство с ним позволяют мне ручаться за то, что Серебренников К. С. не скроется от следствия, будет в назначенный срок являться по вызовам следователя и суда и не препятствовать производству по уголовному делу", - написал Калягин.

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