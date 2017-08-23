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Урин попросит о встрече с Серебренниковым для обсуждения будущего "Нуреева"

Происшествия
23 августа, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Генеральный директор Большого театра сообщил, что встреча с режиссером, на которой предполагалось обсудить сроки репетиций и выхода спектакля, была запланирована на сентябрь

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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин планирует обратиться с ходатайством о личной встрече с режиссером Кириллом Серебренниковым, обвиняемым в организации мошенничества, для обсуждения судьбы балета "Нуреев". Об этом Урин сообщил в среду в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".

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"Я буду обращаться к следствию, ходатайствовать о разрешении встретиться с Кириллом Серебренниковым, обсудить это (будущее балета "Нуреев" - прим. ТАСС) с ним в присутствии следователя, потому что дальше этот вопрос все равно находится не только в компетенции моей как директора, но и его - как создателя спектакля", - сказал Урин.

По его словам, встреча с Серебренниковым, на которой предполагалось обсудить сроки репетиций и выхода спектакля, была запланирована на сентябрь, однако теперь домашний арест не позволит режиссеру продолжить работу. "Дальше может идти разговор с ним только о том, что он доверит кому- то из ассистентов, и хореограф, который делал этот спектакль, его доделает, если режиссер на это пойдет и даст согласие", - сказал гендиректор Большого театра.

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Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге 22 августа по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". 23 августа суд отправил режиссера под домашний арест. 

Большой театр ранее перенес премьеру балета "Нуреев", которая должна была состояться 11 июля, объяснив ее неготовностью спектакля. Над балетом работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в Большом постановку "Героя нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".

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