Урин: решения о переносе премьеры балета "Нуреев" на декабрь пока нет

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Решения о переносе премьеры балета "Нуреев" в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) на декабрь пока нет. Об этом ТАСС в четверг заявил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, комментируя сообщения некоторых СМИ о том, что премьера балета может быть перенесена с мая 2018 года на более ранний срок - на декабрь текущего года.

"Решения о том, что премьера состоится в декабре, пока нет, - сказал Урин. - Пока она (премьера - прим. ТАСС) официально в мае".

При этом гендиректор ГАБТ признал, что "вариант декабря рассматривается". "Мы окончательно примем решение перед открытием сезона (сезон откроется 12 сентября - прим. ТАСС), тогда и объявим. Пока все еще до конца по этому решению не согласовано", - заявил глава Большого театра.

Урин рассказал, как идет процесс согласования. "Рассматриваются разные варианты, - сообщил он. - Так, в апреле-мае на выпуске спектакля не сможет присутствовать Кирилл Серебренников (автор либретто, режиссер и сценограф "Нуреева" - прим. ТАСС). А вот в ноябре-декабре все участники постановочной группы, включая хореографа Юрия Посохова и композитора Илью Демуцкого, намерены собраться вместе в Большом театре, чтобы подготовить "Нуреева" к премьере".

"Эти планы надо еще скорректировать", - подчеркнул Урин. Что же касается влияния попечительского совета, который, по сообщению некоторых СМИ, настаивает на декабрьской премьере "Нуреева", то гендиректор ГАБТ опроверг эту версию.

"Попечительский совет по положению и статусу не имеет права влиять на формирование репертуара ГАБТ. Все решения творческого характера принимает только руководство театра", - заявил Урин.

О премьере "Нуреева"

Премьера балета "Нуреев" должна была состояться 11 июля. Но накануне, 10 июля, на специально организованном пресс-брифинге генеральный директор ГАБТ Владимир Урин официально объявил о переносе премьеры на начало мая 2018 года. Главная причина - неготовность спектакля к премьере.

Гендиректор ГАБТ тогда сказал, что, выбирая для постановки фигуру Рудольфа Нуреева, он понимал, что личность у него была "неоднозначная, со сложной судьбой, рассказать о нем было достаточно непросто". "Я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая вызовет неприятие целого ряда людей", - отмечал Урин.

Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТ постановку "Героя нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".

Рудольф Нуреев (1939-1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.