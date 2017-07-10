Швыдкой призвал не искать политической подоплеки в переносе спектакля "Нуреев"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал не искать политической подоплеки в переносе премьеры спектакля "Нуреев" в Большом театре.

Ранее на специально организованном пресс-брифинге генеральный директор ГАБТа Владимир Урин заявил, что премьера спектакля "Нуреев" перенесена с 11 июля 2017 года на май 2018 года из-за неготовности постановки.

"Видеть здесь политическую подоплеку, то есть то, что он (гендиректор Большого театра Владимир Урин - прим. ТАСС) пошел на поводу у телефонных звонков, я бы не стал. Тем более, как мне известно, таких звонков не было", - сказал Швыдкой в понедельник в эфире телеканала "Дождь".

Кроме того, Швыдкой выразил уверенность, что спектакль не был перенесен по распоряжению главы Минкультуры Владимира Мединского, поскольку генеральный директор театра "вправе сам решать", какие спектакли запрещать к показу или переносить "без посторонних звонков".

Ранее источник, близкий к министерству, сообщил ТАСС, что премьера спектакля была отложена по решению Мединского. Сам министр заявил, что не имеет отношения к переносу балета. "Этого не было. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику и не занимаемся цензурой", - сказал Мединский ТАСС.