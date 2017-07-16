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Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в отложенном балете "Нуреев"

Культура
16 июля, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что премьера спектакля Кирилла Серебренникова перенесена с 11 июля 2017 года на май 2018 года из-за неготовности постановки

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Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Известный российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил на встрече с журналистами, что ему жаль актеров, участвовавших в постановке балета Кирилла Серебренникова "Нуреев", премьера которого была перенесена на май 2018 года.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин на специально организованном пресс-брифинге ранее заявил, что премьера спектакля "Нуреев" перенесена с 11 июля 2017 года на май 2018 года из-за неготовности постановки.

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"Больше всего мне жалко артистов, которые потратили огромное количество времени на репетиции", - сказал Цискаридзе, добавив, что постановку не видел.

Вместе с тем он отметил, что театр всегда оставляет за собой право заменить или снять спектакль, эта информация указана на обратной стороне билетов.

"В этой истории мне обидно еще и то, что это долго будет муссироваться в мире. И сейчас все деятели культуры вынуждены говорить не о культуре и ее развитии, а об этом скандале", - сказал артист.

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Персоны
Урин, Владимир Георгиевич Серебренников, Кирилл Семенович
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