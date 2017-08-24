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Reuters: найденные малайзийскими ВМС останки не принадлежат моряку эсминца John S. McCain

Происшествия
24 августа, 11:30 UTC+3 ТАСС

По данным агентства, информация была опровергнута после идентификации останков, которые теперь будут возвращены властям Малайзии

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ТАСС, 24 августа. ВМС США опровергли в четверг информацию о том, что погибший, найденный малайзийской стороной, является моряком ракетного эсминца John S. McCain. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на 7-ой флот ВМС США.

ТАСС/Reuters

По его данным, информация была опровергнута после идентификации останков, которые, как отмечает агентство, будут возвращены властям Малайзии.

В понедельник ракетный эсминец John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC в Малаккском проливе недалеко от Сингапура. Корабль приписан к базирующемуся в Тихом океане 7-му флоту. Инцидент стал вторым по счету за два месяца.

17 июня эсминец Fitzgerald и следовавший под флагом Филиппин контейнеровоз ACX Crystal столкнулись примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. В результате ЧП семь американских моряков погибли.

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