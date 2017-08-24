Иностранцев среди жертв кораблекрушения на северо-востоке Бразилии нет

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские спасатели установили, что среди жертв кораблекрушения на северо-востоке Бразилии нет иностранных граждан. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.
"По информации пресс-центра спасательной службы штата Баия, среди погибших и пострадавших нет иностранных граждан, в том числе граждан РФ", - сказал он.
По последней информации, обнародованной в эфире телеканала Globo, по меньшей мере 18 человек погибли после того, как в штате Баия на северо-востоке Бразилии в четверг затонуло пассажирское судно. Ранее сообщалось о 22 жертвах. Еще 89 человек удалось спасти, все пострадавшие доставлены в больницы штата Баия. В общей сложности на борту находились 120 человек - 116 пассажиров и четыре члена экипажа.
ЧП произошло в заливе Тодус-ус-Сантос около 12:30 мск. Судно, которое следовало по маршруту Мар-Гранди - Салвадор, перевернулось через полчаса после отправления. По словам свидетелей, в момент ЧП наблюдались сильные волны.