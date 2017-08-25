Число жертв ДТП с автобусом на Кубани возросло до 16 человек

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жертвами ДТП с автобусом, упавшим в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
"16 человек погибли, 24 спасены, из них восемь госпитализированы", - сказал представитель регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в автобусе находились 38 человек. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.