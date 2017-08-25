Число жертв ДТП с автобусом на Кубани возросло до 16 человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жертвами ДТП с автобусом, упавшим в море со строящегося пирса в Краснодарском крае, стали 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"16 человек погибли, 24 спасены, из них восемь госпитализированы", - сказал представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в автобусе находились 38 человек. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.