Гособвинение просит полгода исправительных работ для напавшего на журналиста НТВ

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Прокурор попросила приговорить к шести месяцам исправительных работ Александра Орлова, напавшего на корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева в московском Парке Горького 2 августа во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ, передает корреспондент ТАСС.
"Прошу признать Орлова виновным и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев", - сказала прокурор.
Журналист Развозжаев поддержал позицию обвинения. "Прошу суд назначить наказание в соответствии с позицией государственного обвинения", - сказал журналист.
Сам Орлов в суде не принес извинения Развозжаеву, хотя его адвокат приобщил к делу копию телеграммы с извинениями, отправленную ранее "Почтой России". "Уважаемый Никита Юрьевич, 2 августа вся страна стала свидетелем моего отвратительного поступка, прошу принять мои извинения и искренне прошу у вас прощения", - говорится в телеграмме.
Комментируя возможное наказание, Орлов попросил не отправлять его в колонию.
Суд в пятницу в особом порядке рассмотрел дело по статье "Побои" в отношении Орлова. Особый порядок судопроизводства избран в связи с признанием подсудимым вины. При особом порядке производства суд не исследует доказательства и назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального. Также статья "Побои" предусматривает возможность примирения сторон и закрытия на этом основании дела.
Развозжаев ранее заявил, что готов к примирению с Орловым в случае принесения им извинений.