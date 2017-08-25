Глава МЧС осмотрел наиболее пострадавшие от природных пожаров районы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершили облет наиболее пострадавших от пожаров районов области. Как передает корреспондент ТАСС, в частности, министр и губернатор побывали в селе Ягодное Ольховского района. С борта вертолета Ми-8 они осмотрели сгоревшие жилые дома и постройки, а также прилегающую территорию, после чего пообщались с местными жителями, выслушали их жалобы и просьбы. Многие из них, в основном пожилые люди, остались без жилья.

Глава МЧС России сообщил, что всем, кто лишился жилья, будут выплачены компенсации, соответствующие решения будут приняты как по линии правительства Волгоградской области, так и по линии федерального центра. В разговоре с жителями Ягодного министр отметил, что, благодаря оперативным действиям, потери в результате пожара были минимальными. "Для этой чрезвычайной ситуации потери минимальные, но они есть, и мы окажем персональную помощь и поддержку всем пострадавшим в результате пожара", - сказал министр.

В селе Ягодное из-за природного пожара пострадало 64 строения, сгорело 19 жилых домов, в том числе шесть бесхозных. В селе проживают 700 человек в 320 домах. Пожар в поселке возник из-за порыва и смыкания проводов линии электропередачи и перекинулся на дома. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, скорость которого достигала до 30 м/с.

В ходе облета глава МЧС и руководитель региона также провели авиационную разведку населенных пунктов Иловлинского и Среднеахтубинского муниципальных районов, пострадавших в результате природных пожаров 22 и 23 августа.

Благодаря своевременно принятым решениям по наращиванию группировки, а также слаженным грамотным действиям пожарно- спасательных подразделений и других оперативных служб удалось отстоять от огня 40 населенных пунктов, которым угрожал огонь. От пожаров спасены более 12 тысяч человек. Из зоны возможного распространения огня заблаговременно эвакуировали более 750 человек, в том числе 268 детей из детского оздоровительного лагеря "Лазурный" Иловлинского района.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Все очаги пожаров локализованы или ликвидированы. Проводится окарауливание и дотушивание пожаров. Всего в борьбе с пожарами задействованы более 5000 человек, которые используют почти 3 тысячи единиц техники. Кроме того, привлечены шесть воздушных судов МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолеты Ми-8.