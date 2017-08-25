Лидер "Шалтай-Болтай" Аникеев частично фальсифицировал переписку чиновников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев частично фальсифицировал взломанную переписку чиновников. Об этом ТАСС рассказал адвокат Аникеева Хазрет Бижоев.

"Да, действительно, Аникеев признавался, что частично видоизменял содержимое полученной информации, в том числе переписок", - сказал адвокат. Он отметил, что это делалось для привлечения внимания или для завышения цены на информацию, так как часть взломанной переписки публиковалась для продажи.

Дело "Шалтай-Болтая"

Лидер группы "Шалтай-Болтай" Аникеев и его возможные сообщники - Александр Филинов и Константин Тепляков - были арестованы в ноябре прошлого года. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Мосгорсуд 6 июля приговорил Аникеева к 2 годам колонии. Приговор вступил в силу. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Дело в отношении Филинова и Теплякова в настоящее время слушается в Мосгорсуде.

В окончательном обвинении фигурировало шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, среди которых взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. При этом потерпевшими по делу они не являются.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.