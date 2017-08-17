Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" отозвал жалобу на приговор

Полиция подтвердила, что инцидент в Барселоне был терактомПроисшествия 17 августа, 18:51
Хоккеист Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэраСпорт 17 августа, 18:45
Волейболист Волков: сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕСпорт 17 августа, 18:43
Все идет вне плана: почему нужно сокращать число проверок бизнесаЭкономика и бизнес 17 августа, 18:28
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мираОбщество 17 августа, 18:24
Сирия потребовала распустить возглавляемую США коалицию против ИГМеждународная панорама 17 августа, 18:19
Велогонщик Перкинс намерен выучить русский язык после получения гражданства РФСпорт 17 августа, 18:12
Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в миреСпорт 17 августа, 18:07
Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Барселоны"Спорт 17 августа, 18:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Осужденный на два года колонии лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев отозвал свою жалобу на приговор, он вступил в законную силу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Хазрет Бижоев.
"Наш подзащитный Аникеев поменял свое решение и сегодня мы отозвали нашу апелляционную жалобу на приговор" - сказал он. Изначально защита не планировала обжаловать решение суда и хотело подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако впоследствии жалобу на приговор все же подала. Адвокат Бижоев отметил, что в настоящее время Аникеев уже может просить об условно-досрочном освобождении, как он отбыл одну третью часть от назначенного срока.
В настоящее время Мосгорсуд рассматривает дело в отношении других фигурантов - Александра Филинова и Константина Теплякова - в рамках которого Аникеев был допрошен в качестве свидетеля обвинения.
В частности, группировке вменяется взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они признаны не были.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.
Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения"). Мосгорсуд 6 июля вынес приговор Аникееву. Лидер группы свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.