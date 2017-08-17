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Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" отозвал жалобу на приговор

Происшествия
17 августа, 18:01 дата обновления: 17 августа, 18:06 UTC+3

Отмечается, что приговор вступил в силу

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МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Осужденный на два года колонии лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев отозвал свою жалобу на приговор, он вступил в законную силу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Хазрет Бижоев.

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"Наш подзащитный Аникеев поменял свое решение и сегодня мы отозвали нашу апелляционную жалобу на приговор" - сказал он. Изначально защита не планировала обжаловать решение суда и хотело подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако впоследствии жалобу на приговор все же подала. Адвокат Бижоев отметил, что в настоящее время Аникеев уже может просить об условно-досрочном освобождении, как он отбыл одну третью часть от назначенного срока.

В настоящее время Мосгорсуд рассматривает дело в отношении других фигурантов - Александра Филинова и Константина Теплякова - в рамках которого Аникеев был допрошен в качестве свидетеля обвинения.

В частности, группировке вменяется взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они признаны не были.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.

Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения"). Мосгорсуд 6 июля вынес приговор Аникееву. Лидер группы свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

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