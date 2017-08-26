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Суд начал рассмотрение меры пресечения предпринимателю и водителю по делу о ДТП на Кубани

Происшествия
26 августа, 16:59 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, августа. /ТАСС

Ранее СК ходатайствовал об их аресте

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КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Суд получил ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения предпринимателю и водителю автобуса, упавшего с пирса в Краснодарском крае, и приступил к его рассмотрению, сообщили в субботу ТАСС в Темрюкском районном суде.

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"Материалы у судьи находятся", - сказала собеседница агентства. В суде также уточнили, что рассмотрение началось.

Ранее сообщалось, что речь идет о водителе автобуса Карапете Микаеляне и индивидуальном предпринимателе (ИП) Юрие Вечерадзе. Следователи установили, что предприятием "Таманьнефтегаз" был заключен договор с ИП на перевозку рабочих.

Согласно договору, Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны, однако автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у предпринимателя не было заключено договора.

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