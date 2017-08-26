В Техасе из-за шторма мобилизованы 1,8 тыс. военных

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Техаса мобилизуют 1,8 тысячи служащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий тропического шторма "Харви" на территории этого американского штата. В спасательных операциях участвуют более одной тысячи человек, сообщил в субботу на пресс-конференции губернатор Техаса Грегг Эбботт.

"Мы мобилизовали уже 1,3 тыс. военнослужащих на эти цели и предполагаем выделить подкрепление численностью еще 500 человек", - заявил он. "У нас пока нет информации, позволяющей нам подтвердить наличие жертв", - отметил губернатор. Он обещал немедленно выступить с заявлением, как только такие сведения поступят.

Эбботт предупредил, что сейчас главную опасность населению представляют обильные осадки и подтопленные участки местности, особенно вдоль дорог. "Людям следует ездить с максимально возможной осторожностью. Помните, что лужи и канавы могут оказаться гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд", - заметил он.

Губернатор Техаса объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории еще 20 южных округов штата, доведя их до 50. Как сообщалось ранее, минимум в двенадцати округах и городах объявлена обязательная эвакуация, в 19 она носит рекомендательный характер. Эти сведения пока не уточнены после выступления Эбботта.

Как сообщалось ранее, "Харви" оставил без электроэнергии более 300 тысяч потребителей на побережье Мексиканского залива американского штата Техас. Власти эвакуировали около 4,5 тысячи заключенных из трех тюрем на восток штата, подальше от зоны бедствия. Синоптики предупредили об угрозе торнадо на побережье Мексиканского залива штатов Техас и Луизиана.

"Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c, при скорости ветра 33 м/c и более шторм называют ураганом.