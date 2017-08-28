Впавшая в кому в Турции туристка из ХМАО скончалась в одной из больниц Москвы

ТАСС, 28 августа. Жительница города Сургута (Ханты- Мансийский автономный округ, ХМАО) Кристина Максимюк, которая впала в кому в Турции, скончалась в одной из больниц Москвы. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сестра туристки Надежда Гуменюк.

"27 августа в районе полуночи Боженька забрал у нас Кристинку", - говорится в сообщении.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Ранее сообщалось, что 34-летняя Максимюк прилетела вместе с сестрой на отдых в Турцию 7 августа. В тот же день у нее случился инфаркт, в результате чего женщина впала в кому. Ее доставили в одну из больниц Аланьи, где врачи подключили пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких, 17 августа она была доставлена в одну из больниц Москвы.