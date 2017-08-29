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Состояние пострадавшей в пожаре в доме престарелых в Красноярске стабильное

Происшествия
29 августа, 6:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, августа. /ТАСС

Также удалось разыскать родственников пострадавшей

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КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Состояние пострадавшей в пожаре в частном пансионате для престарелых в Красноярске стабильное, угрозы жизни нет, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь краевой больницы Сергей Головач. Женщина, постоялец пансионата, была госпитализирована в понедельник после крупного пожара в этом соцучреждении.

"Она по-прежнему находится в реанимации, но состояние стабильное и опасений за ее жизнь у врачей нет", - сказал Головач. Также он добавил, что найдены родственники пострадавшей.

Как сообщалось ранее, возгорание в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" произошло в понедельник в 11:28 местного времени (07:28 мск) и было ликвидировано после 13:00 местного времени (9:00 мск). По информации регионального управления Следственного комитета, погибли три человека, один человек госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После пожара 25 человек направлены в краевые учреждения соцзащиты "Ветеран" и "Солнечный" и муниципальный пансионат "Родник", восемь человек забрали родственники, одна женщина госпитализирована.

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