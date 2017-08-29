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Путин назвал очень серьезной ситуацию с пожарами в Волгоградской и Ростовской областях

Происшествия
29 августа, 8:20 дата обновления: 29 августа, 8:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Президент РФ провел в Анапе совещание с главой МЧС, а также с главами пострадавших от недавних крупных пожаров областей

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС России Владимиром Пучковым и губернаторами Волгоградской и Ростовской областей Андреем Бочаровым и Василием Голубевым ход ликвидации последствий крупных пожаров в этих регионах, а также причины их возникновения. На совещании, которое состоялось ночью в Анапе, глава государства назвал ситуацию очень серьезной.

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"Пожары затронули большое количество населения, это очень серьезное дело", - сказал Путин. "Есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению", - отметил президент.

"Приходится изучать и версию специальных поджогов и в том, и в другом случаях", - заявил Путин.

Глава государства, заслушав доклады участников совещания, выразил недоумение в связи с мотивами действий тех, что мог умышленно устроить поджоги. Президент предложил обсудить "меры по ликвидации последствий пожаров, а также что делать для оказания помощи людям".

"На что хочу обратить внимание, чтобы волокиты не было. Особенно связанной с оформлением документов: где взять людям документы, если они сгорели? Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно. Наоборот, нужно проявить максимальное внимание, и, конечно, не должно быть тех сбоев, я очень аккуратно сказал, с которыми мы столкнулись совсем недавно: я имею в виду оплату справок и прочих документов, когда мы сами выдаем деньги из государственной казны", - сказал он.

Глава МЧС сообщил, что оценочные группы завершили свою работу, в ближайшее время планируется завершить выплату компенсаций. "В настоящее время оценочные группы уже в целом завершили оценку масштабов последствий, правительством РФ распоряжения сегодня приняты, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим, и компенсацию за утрату имущества первой необходимости, и тем людям, которые получили вред здоровью", - сообщил глава МЧС.

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Лесные пожары в России Пожар в Ростове-на-Дону
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Бочаров, Андрей Иванович Голубев, Василий Юрьевич Пучков, Владимир Андреевич Путин, Владимир Владимирович
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