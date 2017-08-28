В Волгоградской области ликвидированы все очаги пожаров

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ТАСС, 28 августа. Все очаги природных пожаров ликвидированы в Волгоградской области, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"Пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с региональными службами при поддержке авиации МЧС России ликвидировали все очаги пожаров", - сказал собеседник агентства.
По данным ведомства, от огня в Волгоградской области удалось отстоять почти 60 населенных пунктов.
Борьбу с пожарами вели почти 2 тыс. человек, четыре самолета (по два Ил-76 и Бе-200ЧС) и два вертолета Ми-8 МЧС. Они сбросили на очаги возгорания в общей сложности более 4,2 тыс. т воды.
Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать, однако в пятницу, 25 августа, положение вновь ухудшилось - в области возникли четыре очага природных пожаров.