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В Волгоградской области ликвидированы все очаги пожаров

Происшествия
28 августа, 20:59 UTC+3 МОСКВА 28, августа. /ТАСС

По данным МЧС, от огня удалось отстоять почти 60 населенных пунктов

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Все очаги природных пожаров ликвидированы в Волгоградской области, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с региональными службами при поддержке авиации МЧС России ликвидировали все очаги пожаров", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, от огня в Волгоградской области удалось отстоять почти 60 населенных пунктов.

Борьбу с пожарами вели почти 2 тыс. человек, четыре самолета (по два Ил-76 и Бе-200ЧС) и два вертолета Ми-8 МЧС. Они сбросили на очаги возгорания в общей сложности более 4,2 тыс. т воды.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать, однако в пятницу, 25 августа, положение вновь ухудшилось - в области возникли четыре очага природных пожаров.

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