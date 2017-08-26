Из-за природных пожаров под Волгоградом 25 семей остались без жилья

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ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Сильные природные пожары, которые начались в Волгоградской области с 23 августа, оставили без жилья 25 семей. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного правительства.
"По предварительным данным, 25 семей потеряли свое единственное жилье", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что местные власти уже провели встречи с семьями, которые лишились жилья из-за пожаров и в настоящее время решается вопрос об оказании им материальной помощи.
Кроме того, глава региона Андрей Бочаров принял решение о досрочном завершении смен в детских оздоровительных лагерях Волгоградской области, которые обычно завершаются 1 сентября. "Смены во всех детских оздоровительных лагерях региона будут завершены досрочно", - приводит его слова пресс-служба.
С 23 августа в области введен режим ЧС из-за природных пожаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Дубовском районе, где огневой фронт распространился на 15 км. Все природные пожары в регионе локализованы, в их тушении было задействовано более 2,5 тыс. сотрудников МЧС.