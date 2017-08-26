Природный пожар в Волгоградской области локализован

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Природный пожар в Дубовском районе Волгоградской области локализован, принято решение о возвращении эвакуированных людей в дома. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе региональной администрации.

"Нам удалось локализовать очаги огня вблизи населенных пунктов. Принято решение о возвращении людей в свои дома. Общими усилиями удалось минимизировать последствия пожара: пострадавших нет, сгоревших построек нет. В то же время медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что для определения оставшихся очагов проведена наземная и воздушная разведка, авиация МЧС занимается проливкой территории. При этом, отмечается в сообщении, в субботу ожидается усиление ветра.

По данным регионального главка МЧС, за прошедшие сутки подразделения пожарной охраны ликвидировали на территории Волгоградской области 97 очагов возгорания, в 76 случаях воспламенилась сухая растительность. В тушении природных пожаров в трех районах участвовали 2,5 тыс. человек, было задействовано 350 единиц техники.

Со среды, 23 августа, в Волгоградской области из-за природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. В Дубовском районе пожар вспыхнул в пятницу днем, в связи с чем была проведена эвакуация из двух населенных пунктов, был перекрыт участок федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград.