Природный пожар в Волгоградской области локализован

Контртеррористический отдел ведет дело о нападении на полицейских в ЛондонеПроисшествия 26 августа, 7:21
Ким Чен Ын посмотрел, как спецназ КНДР отрабатывает "захват" островов Южной КореиМеждународная панорама 26 августа, 6:49
Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182Спорт 26 августа, 6:28
Премьер Баварии предложил Шрёдеру отказаться от служебного автомобиляЭкономика и бизнес 26 августа, 6:21
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере МакгрегораСпорт 26 августа, 5:03
Трампу доложили о новом ракетном запуске КНДРМеждународная панорама 26 августа, 4:42
Белый дом подтвердил уход зампомощника ТрампаМеждународная панорама 26 августа, 4:35
Ураган "Харви" достиг побережья ТехасаПроисшествия 26 августа, 4:21
Фильм о Цое снимают в Петербурге без СеребренниковаКультура 26 августа, 4:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Природный пожар в Дубовском районе Волгоградской области локализован, принято решение о возвращении эвакуированных людей в дома. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе региональной администрации.
"Нам удалось локализовать очаги огня вблизи населенных пунктов. Принято решение о возвращении людей в свои дома. Общими усилиями удалось минимизировать последствия пожара: пострадавших нет, сгоревших построек нет. В то же время медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что для определения оставшихся очагов проведена наземная и воздушная разведка, авиация МЧС занимается проливкой территории. При этом, отмечается в сообщении, в субботу ожидается усиление ветра.
По данным регионального главка МЧС, за прошедшие сутки подразделения пожарной охраны ликвидировали на территории Волгоградской области 97 очагов возгорания, в 76 случаях воспламенилась сухая растительность. В тушении природных пожаров в трех районах участвовали 2,5 тыс. человек, было задействовано 350 единиц техники.
Со среды, 23 августа, в Волгоградской области из-за природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. В Дубовском районе пожар вспыхнул в пятницу днем, в связи с чем была проведена эвакуация из двух населенных пунктов, был перекрыт участок федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград.