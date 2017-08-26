Тушению природного пожара в Волгоградской области мешает сильный ветер

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Сильный ветер, порывы которого достигают 20-25 метров в секунду, мешает тушению природного пожара в Дубовском районе Волгоградской области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Порывы ветра очень сильные - 20-25 м/с, очень мешают тушению и способствуют распространению огня. Причем ветер периодически меняет направление, что добавляет работы огнеборцам. Погибших и пострадавших в настоящее время нет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что из-за темного времени суток точно оценить масштаб пожара невозможно. "Отдельные очаги горят на протяжении примерно 15 км. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы не допустить распространение огня на населенные пункты и жилые дома", - сказал представитель главка.

По данным ведомства, сейчас в тушении задействованы более 350 человек и свыше 60 единиц техники, в том числе силы из соседних регионов - Калмыкии и Астрахани - и Донского спасательного центра.

Больницы в повышенной готовности

На месте пожара работает оперативный штаб, который возглавил волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Он поручил привести в режим повышенной готовности медицинские учреждения, особенно центральные районные больницы Камышина и Дубовки, также при необходимости будут привлечены дополнительные машины скорой помощи из соседних районов.

В больнице Дубовки ТАСС сообщили, что пока в учреждение доставили лежачих больных, эвакуированных в связи с пожаром из одного из сел.

"Пострадавших от пожара к нам не поступало, с отравлением угарным газом - тоже. Но уже человек восемь поступили - это лежачие больные, инвалиды. Это те, кто были в числе эвакуированных из-за пожара", - сказали в больнице.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Дубовском районе эвакуировано 1,1 тыс. человек. Во всех четырех детских лагерях района прекращены смены.

Напряженная обстановка

По данным регионального главка МЧС, в пятницу в Волгоградской области были зафиксированы четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах. К борьбе с огнем привлекли более 6,5 тыс. человек, свыше двух тысяч единиц техники, задействована авиация МЧС России. В регионе установилась жаркая и ветреная погода.

В среду в связи с природными пожарами, вспыхнувшими из- за сухой и жаркой погоды и сильного ветра в пяти районах, в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В различных населенных пунктах сгорело более 150 строений, от огня спасено 40 поселений, в которых проживают 12 тыс. человек. В результате одного из пожаров погибла пожилая пара, Следственный комитет в этой связи возбудил уголовное дело о халатности.