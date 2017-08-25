Порядка 40 домов сгорели при пожаре на хуторе Красный в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Устойчивый запах гари и десятки сгоревших практически дотла домов находятся на въезде на хутор Красный Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он оказался в числе населенных пунктов, наиболее пострадавших от степных пожаров, охвативших регион на этой неделе. По данным пожарных, огонь полностью уничтожил более 40 домов из 200, оставив без крова десятки семей.

Сейчас прокуратура и полиция устанавливают причины возникновения возгораний, рассматривая, в том числе и версию поджогов, а также проверяют действия чиновников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что с такими масштабными пожарами регион столкнулся впервые. По его словам, спасатели, военные, сотрудники правоохранительных органов "самоотверженно защищали жителей, жизнь людей и дома".

Бочаров также подчеркивал, что вся необходимая помощь пострадавшим от пожаров будет оказана в полном объеме.

На хуторе - десятки пепелищ

На въезде в Красный дежурят пожарные и полицейские. Виднеются раскинутые по всему хутору пепелища дворов, огородов. Повсюду - черные остовы сгоревших домов.

"Приехали с рыбалки, сели кушать, дымом потянуло, времени около 11:00 было, - вспоминает житель хутора Юрий Сиротин. - Потом огонь пошел. А тут сухая трава, и все сразу загорелось".

"Мой дом уцелел. Хорошо, что колодец есть и бочка с водой, бегали с товарищами обливали, и у товарища дом спасли. А вот другому соседу не повезло. Ураганный ветер начался, электропровода на столбе коротнули, а трава вся сухая, и огонь пошел…", - добавляет мужчина.

Другой житель хутора Владимир Костяков рассказывает, что пожарные долго не могли совладать с огнем.

"Они один дом тушат, а полыхает уже другой. Ближе к ночи приехала новая пожарная машина - из Астрахани, они молодцы, помогли здорово", - говорит Владимир.

"Пожарные все спасти физически не могли, - рассказывает сквозь слезы Галина Паламар, - ее двухэтажных дом полностью выгорел изнутри. - У нас это единственное жилье. Мы у дочери ночевали. Пока не знаем, где жить".

Во дворах видны сгоревшие машины, гаражи, хозяйственные постройки.

Вопрос компенсаций

У одного из сгоревших домов собралась небольшая толпа местных жителей. Представители администрации Среднеахтубинского района составляют списки тех, у кого пострадало или полностью сгорело имущество или дом.

Чиновники пояснили ТАСС, что власти выплатят до 50 тыс. рублей собственникам и тем, кто был прописан в сгоревших домах.

"С остальными комиссия будет разбираться. Мы составляем списки всех погорельцев, решение будет принимать комиссия", - пояснила представитель администрации.

Ущерб от пожаров

Из-за сильного ветра до 35 м/с в среду природные пожары охватили 21 из 38 районов Волгоградской области, где проживает примерно 560 тыс. человек. Особой опасности подверглись 40 населенных пунктов. Были предприняты меры по эвакуации людей, к ней приготовили порядка 5 тыс. человек.

Эвакуировать пришлось гораздо меньше - 762 человека, из них 262 ребенка, в том числе - из трех детских лагерей.

В Волгоградской области ввели режим ЧС, в регион оперативно направились дополнительные силы и средства, включая самолеты и вертолеты МЧС России, спасатели из нескольких соседних субъектов.

Однако, по оценке губернатора Бочарова, применение авиации в условиях сильного ветра было затруднено, и вся тяжесть по локализации и ликвидации пожаров легла на спасателей, сотрудников правоохранительных органов и самих жителей. К 23:00 мск среды все пожары на территории области были локализованы.

По данным начальника управления МЧС по Волгоградской области Олега Гребенюка, в результате возгораний в регионе было уничтожено более 150 строений. Сейчас в области действующих природных пожаров нет.

Не обошлось без жертв: по данным регионального управления Следственного комитета, в результате пожаров в одном из сел Ольховского района, где огнем было охвачено 26 домов, погибла пожилая пара. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность".

Следователи полагают, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения чиновниками своих обязанностей.

По мнению Гребенюка, некоторые природные пожары могли начаться из-за поджогов. Среди других версий причин пожаров - перехлест проводов, в результате которого сыплются искры, провоцирующие возгорания, а также неосторожное обращение с огнем.

По словам губернатора Бочарова, в регионе ожидается усиление ветра, поэтому "все силы и средства находятся в постоянной готовности и готовы выдвинуться".

Согласно прогнозу волгоградского Гидрометцентра, с 25 по 27 августа в большинстве районов области и в городе Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность.