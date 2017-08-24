СК возбудил дело о халатности чиновников после гибели людей на пожаре под Волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности чиновников после гибели пожилой пары в результате природных пожаров в Волгоградской области, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК.
"23 августа 2017 года после тушения пожара в частном домовладении, расположенном в одном из сел Ольховского района Волгоградской области, обнаружены тела пожилой пары. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух лиц"), - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
По данным СК, накануне пожары вспыхнули в 13 районах Волгоградской области. "В дневное время в одном из сел Ольховского района загорелась водонапорная башня, пожар от которой распространился на рядом расположенное село. Огнем было охвачено не менее 26 домов", - отметили в СК.
По версии следствия, это случилось из-за "ненадлежащего исполнения своих обязанностей, небрежного отношения к службе должностными лицами администрации поселений, которые не обеспечили исполнение требований федеральных законов о пожарной безопасности".
В среду в связи с природными пожарами, вспыхнувшими из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра в Калачевском, Руднянском, Михайловском, Серафимовичском и Среднеахтубинском районах Волгоградской области, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Вечером начальник местного главка МЧС Олег Гребенюк заявил, что ситуация стабилизируется. Глава области Андрей Бочаров не исключал, что часть природных возгораний возникла из-за поджогов.
Сгорело более 150 строений в различных населенных пунктах. От пожаров было спасено 40 населенных пунктов, в которых проживает 12 тыс. человек.