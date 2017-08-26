"Тушили всем миром": как жители Волгоградской области переживают аномальные пожары

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Жители волгоградских сел, пережившие прошедшей ночью самый сильный за долгое время лет пожар в непосредственной близости от своих жилищ, вернулись домой. Природный пожар в Дубовском районе под Волгоградом начался накануне около 16:00 мск, в субботу ранним утром был локализован.

Огонь угрожал нескольким поселкам, однако спасателям удалось не допустить распространение огня на близлежащие строения. Площадь пожара пока не известна. "Но уже понятно, что это были сотни, если не тысячи га, но точная цифра появится после ликвидации пожара", - сказал ТАСС представитель МЧС.

Федеральная трасса "Волгоград - Саратов - Сызрань", вдоль которой в 15 км от райцентра Дубовка расположено село Оленье, работает в штатном режиме. В пятницу вечером движение по ней временно было ограничено из-за подошедшего вплотную степного пожара. Когда едешь по трассе, по очертаниям черной сгоревшей стерни видно, насколько близко подходил огонь к дороге. Из-за сильного ветра пожар перекинулся на другую сторону дороги.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что с такими пожарами регион столкнулся впервые. Жители села Оленье подтвердили слова главы региона. "Всю жизнь прожила в Оленьем, а это более 50 лет, такого не было никогда. Молодцы пожарные, самолеты тоже пожар тушили, и военные, жители тоже", - сказала ТАСС жительница села Людмила Гайдамакина.

"Очень помогли самолеты МЧС, которые прямо на поселок и на трассу воду сбрасывали. Была немного и паника у некоторых. Представляете, если бы огонь до домов дошел, а если бы до заправок, которые на трассе есть? Страшное дело, трудно представить, что могло быть, но вот все вместе справились, отвели беду", - отметил Юрий Овчаров, житель Песковатки - села, расположенного в нескольких км от Оленьего.

Ни одно строение не сгорело

Как рассказал ТАСС глава Дубовского района Александр Ляшенко, при пожаре не пострадало ни одно строение. "Ни то что дом или сарай, даже забор ни один не сгорел", - уточнил он.

Ляшенко вместе с сотрудниками МЧС дежурит в мобильном оперативном штабе, развернутом на трассе неподалеку от села Оленье.

"Когда губернатор принял решение об эвакуации людей из поселка, приехали автобусы, микроавтобусы, просто частные машины. Людей даже никто не просил, а водители сами подъезжали и предлагали свою помощь. 43 жителя из более чем 1 тыс. жителей Оленьего ночевали в Дубовской средней школе, где был развернут пункт временного размещения, около семи утра сегодня их отвезли домой на автобусах. Расположенную рядом Песковатку тоже готовили эвакуировать, но этого не потребовалось", - отметил глава района.

По его словам, также из района были эвакуированы три детских лагеря общим числом около 600 человек. Это детские лагеря "Дружба", "Ручеек", "Дубки". В них досрочно прекращены лагерные смены.

Возможные причины пожара

Депутат Госдумы Анна Кувычко, которая находится в мобильном оперативном штабе, считает, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. "Сейчас трудно говорить, можно или нельзя было бы предотвратить такой масштабный пожар, для этого надо знать причину возгорания. В чистом поле вряд ли был какой-то природный фактор, чтобы возникла искра и спровоцировала возгорание. Мое предположение - все-таки человеческий фактор, мог быть и поджог, а мог быть брошенный окурок", - сказала она.

Кувычко добавила, что ее родное село Песковатка тоже было под угрозой. "Ночью еще прорывалась сюда, но трасса была закрыта, не проехали. Это правильно было сделано (закрытие трассы - прим. ТАСС), потому что работы по тушению пожара велись масштабные. А сегодня должна была быть в Камышине на арбузном фестивале, но приехала сюда, чтобы быть со своими земляками, поддержать их", - добавила депутат.

С раннего утра субботы над Дубовским районом летают два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и проливают места тлеющих очагов. Вдоль трассы и вглубь территории района на местных дорогах дежурят пожарные машины, чтобы оперативно блокировать возможные новые возгорания. Предотвратить быстрое распространение огня при возможных возгораниях поможет достаточно низкая скорость ветра - 3-5 м/с, температура воздуха держится на уровне плюс 28 градусов.

Всего в тушении ландшафтных пожаров в Дубовском, Городищенском и Иловлинском районах 25 августа, по данным областной администрации, было задействовано 2,5 тыс. человек, в том числе военнослужащие, казаки и члены добровольных пожарных дружин. В среду, 23 августа, из-за сильного ветра до 35 м/с природные пожары охватили 21 из 38 районов Волгоградской области, где проживает примерно 560 тыс. человек.

Особой опасности подверглись 40 населенных пунктов в Михайловском районе. Были приняты меры по эвакуации людей, к ней приготовили порядка 5 тыс. человек. Эвакуировать пришлось гораздо меньше - 762 человека, из них 262 ребенка, в том числе из детских лагерей.

В Волгоградской области 23 августа ввели режим ЧС, в регион оперативно направились дополнительные силы и средства, включая самолеты и вертолеты МЧС России, спасатели из нескольких соседних субъектов России. В общей сложности к борьбе с огнем в регионе привлечено более 6,5 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, задействована авиация МЧС.